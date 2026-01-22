Evalúa filial de COPEXTEL en Camagüey resultados del 2025

Camagüey- La Filial Copextel Camagüey S.A. cerró un año 2025 caracterizado por la búsqueda del fortalecimiento de sus indicadores económicos y financieros, con el objetivo de asegurar rentabilidad y eficiencia en sus tres áreas fundamentales: Soluciones Integrales, Servicios Técnicos y Comercial.

La empresa se enfoca en consolidar los encadenamientos productivos y ampliar su cartera de proveedores, con el fin de incrementar los niveles de facturación y mejorar la disponibilidad para los clientes.

Una de las principales limitaciones continúa siendo la reparación del parque automotor. Para el año en curso, se proyectan inversiones en los vehículos más indispensables, con el propósito de mantener la calidad del servicio.

Durante el análisis interno del año recien concluido, se evaluó entre otros aspectos el éxodo de personal, especialmente en el área técnica, motivado en gran medida por la búsqueda de mejores ingresos.

En este sentido, la institución sigue fortaleciendo sus indicadores económico-financieros para garantizar sostenibilidad y eficiencia, lo que permitirá ampliar el Sistema de Pago por Resultados que incluya a todos los trabajadores.

Asimismo, se avanza en el mejoramiento de las condiciones laborales y en la capacitación y superación del personal, especialmente en la fuerza más joven.

El comercio electrónico, aunque definido como prioridad, aún enfrenta dificultades para su ejecución efectiva, entre ellas retrasos en las entregas debido a problemas logísticos, incluida la disponibilidad de combustible.

COPEXTEL en Camagüey asume su rol dentro de la matriz energética nacional para mantener la vitalidad de los servicios que presta a la población. La utilización de la energía fotovoltaica en las instalaciones de la empresa ha permitido mantener la atención a la población en los horarios tradicionales, así como la ejecución de trabajos en los talleres.

Con la mira puesta en un 2026 con resultados superiores, la filial camagüeyana trabaja de la mano de la innovación, el cumplimiento del plan de inversiones, el fortalecimiento de los encadenamientos productivos y los convenios de colaboración.