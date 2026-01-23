Evalúa temas de interés económico y social Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Camagüey

Camagüey- Temas claves para el desarrollo económico y social del municipio debatieron los 160 delegados que Integran la Asamblea Municipal del Poder Popular en Camagüey en su Sesión Ordinaria.

En la jornada se comprobó además el cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Tras el chequeo de acuerdos de la sesión anterior la Empresa Agroeindustrial de Camagüey, rindió cuentas ante los presentes. La entidad, con más de mil trabajadores y que tiene como objeto social producir y comercializar viandas, hortalizas, carbón vegetal y derivados de la ganadería, cerró el 2025 con el incremento productivo y utilidades a partir del control económico; sin embargo, presenta dificultades con las cuentas por cobrar y pagar.

Así lo informó su director, Leandro Pérez, en su intervención, donde además subrayó que se cumple el plan de siembra de cultivos varios, gracias a las áreas recuperadas en la campaña de primavera, se incumplió la entrega de leche a la industria para lo que se refuerzan medidas realizando acciones de control hacia los productores con deficiencias, y se potencian los encadenamientos productivos con nuevos actores económicos para avanzar en la diversificación de producciones y la captación de divisas.

Los delegados debatieron además sobre la producción de los organopónicos, la disponibilidad del combustible y las alternativas para no interrumpir el trabajo de los campesinos, los impagos con los productores y otros temas medulares de la agricultura.

Durante la jornada Nuria Gómez, directora de desarrollo del Consejo de la Administración, rindió cuentas sobre las nuevas formas de gestión no estatal, en específico los Proyectos de Desarrollo Local (PDL). Avanzar en el desarrollo de la gestión específica de los 45 que funcionan actualmente en el territorio centró el debate.

Se conoció que no todos usan pasarelas de pago ni tienen domicializacion de nóminas. Igualmente se analizaron problemas persistentes con respecto a la disciplina fiscal y el proceso de bancarizacion.

Los presentes se refirieron también al impacto de los PDL en las comunidades, morosidad en la extinción de proyectos no funcionales.