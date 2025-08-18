Artistas visuales camagüeyanos inauguran Proyecto de Desarrollo Local

Camagüey- Un nuevo espacio se une a los proyectos de Desarrollo Local (PDL) en la ciudad de Camagüey. Nacido de un sueño artístico y gastronómico llegó SABORYARTE, una iniciativa de los pintores camagüeyanos Ileana Sánchez y Joel Jover.

El espacio une arte y gastronomía. Incluye la Galería Ileana & Joel Jover a Camagüey, donde se exponen piezas de los reconocidos artistas visuales.

Arianna Guerra Hernández, Gerente Comercial, comentó en exclusiva para Televisión Camagüey que SABORYARTE es un restaurante-galeria con la misión de presentar parte de la comida típica camagüeyana, mientras que se incluye como un factor de apoyo para la comunidad.

En repuesta al objeto social de los PDL, el espacio incluirá talleres con niños y estudiantes de la escuela de arte.

Lo más importante es tener una galería con nuestro nombre que es parte del complejo. Además, el trabajo cultural que proyectamos hacer con los talleres, conferencias e intercambios», acotó Ileana Sánchez Hing.

SABORYARTE se une a los espacios de la provincia de emprendimiento, mientras que mantiene las costumbres artísticas más tradicionales de Camagüey.