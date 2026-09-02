Inicia el Curso Escolar 2026-2027 en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey

Camagüey- La Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey abrió oficialmente sus puertas para dar inicio al Curso Escolar 2026-2027, con la incorporación de más de 700 estudiantes de nuevo ingreso. Las carreras convocantes abarcan Medicina, Estomatología, Enfermería y las distintas modalidades del Técnico Superior de Ciclo Corto.

Cabe destacar que la jornada inaugural no se circunscribió únicamente a la sede central de la capital agramontina, sino que se extendió al resto de los municipios de la provincia, implementando una modalidad semipresencial como alternativa para esta nueva etapa docente.

El acto central estuvo presidido por Walter Simón Noris, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en Camagüey, y Lester Marrero Molina, Rector de la casa de altos estudios.

Con palabras cargadas de emotividad, Mónica Enamorado Pi, Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la institución, dio la bienvenida a los nuevos alumnos y reafirmó el compromiso de toda la comunidad universitaria para afrontar los retos que acompañan al nuevo período lectivo.

Durante su intervención, el Rector ratificó que el centro cuenta con un claustro de más de mil profesores, totalmente preparado para asumir la docencia. Asimismo, subrayó que las prioridades académicas para este curso serán las prácticas preprofesionales de los estudiantes de últimos años, los programas de posgrado y la superación profesional de los egresados, tanto cubanos como extranjeros, en las diferentes especialidades.