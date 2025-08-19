Biotecnología cubana presente en el 19 Congreso Internacional de Inmunología

La Habana.- La Doctora en Ciencias María del Carmen Domínguez, jefa del proyecto de Autoinmunidad e Inflamación del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba presentó en sesión plenaria del 19th Congreso Mundial de Inmunología la experiencia cubana en la investigación de las enfermedades autoinmunes, en particular la artritis reumatoide.

Este proyecto que la científica dirige generó el desarrollo de Jusvinza, medicamento registrado para esta patología y que contó con un autorizo de emergencia en nuestro país para el tratamiento de las formas graves de COVID-19.

En la conferencia la doctora explicó la racionalidad para el diseño de Jusvinza, y se presentaron los resultados que explican el mecanismo de acción de Jusvinza y su enfoque sustentado en la inducción de tolerancia inmunológica.

El 19 Congreso Internacional de Inmunología organizado por la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología (IUIS) sesiona en Viena del 17 al 22 de agosto de 2025.

Cuba cuenta con prestigiosas instituciones científicas como el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Centro de Inmunología Molecular y el Instituto Finlay de Vacunas, que tanto han aportado en todos estos años a la salud de los cubanos y de otros pueblos.