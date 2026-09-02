Arranca el curso escolar en Camagüey: aulas llenas de esperanza y nuevos retos (+ FOTOS)

Con el bullicio de las mochilas y la alegría de los reencuentros, las escuelas camagüeyanas retomaron su vital rutina para dar inicio al curso escolar. Los pasillos y aulas de centros educativos esenciales para la ciudad, como la Escuela Primaria Conrado Benítez, la Escuela Primaria Raúl Rodríguez Suárez, la Escuela Primaria Narciso Monrreal, la Escuela Especial Manuel Ascunce, la Secundaria Básica Mártires de Camagüey y la Escuela Primaria Víctor Díaz Oroquieta, se llenaron nuevamente de vida.

El ambiente en los patios y aulas refleja el compromiso de toda la comunidad educativa por construir un futuro lleno de conocimientos, valores y éxitos para las nuevas generaciones de Camagüey.