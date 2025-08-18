Aplausos para Nuevitas, Camagüey en Cubaila 2025

Nuevitas- Por tercer año consecutivo este municipio costero situó en el podio a la provincia de Camagüey por los excelentes resultados en el Evento Nacional Cubaila.

En esta ocasión el certamen transcurrió en Granma y los lugareños merecieron el galardón de Gran Premio Especial con la mejor Coreografía.

Con la guía de la mejor profesora de la actividad física comunitaria del país Marianela González Logan mostraron su talento en la presentación que deviene recorrido del desarrollo y tradiciones de la cultura cubana.

En la edición Cubaila 2024, efectuada en Ciego de Ávila, los agasajos fueron como mejores Coreografía y Trabajo Coreográfico y el Premio Especial, en tanto en el 2023, en Sancti Spíritus, obtuvieron los aplausos también por Coreografía inclusiva.

Llegue la felicitación a todos los que hicieron posible estos resultados que ponen en alto la dedicación y esfuerzos del sector deportivo en esta ribera.(Arianna Suárez Torres/ Radio Nuevitas)