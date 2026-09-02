3 de septiembre de 2026
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Adalberto Álvarez: 5 años sin «El Caballero del Son»

María del Carmen Fuentes01 minutos
🎶 Adalberto Álvarez: 5 años sin "El Caballero del Son"

Camagüey.- En este video recordamos su trayectoria, su legado y el vínculo tan especial que mantuvo con el pueblo de Camagüey, tierra que lo adoptó y lo recuerda con cariño eterno. Adalberto Álvarez no solo fue un músico excepcional, sino un embajador del son cubano, un compositor inmortal y un hombre que supo conectar con el alma del pueblo a través de su arte.

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