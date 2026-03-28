La captación de paratenistas de mesa en Camagüey

Camagüey- La captación de los deportistas con talento es de vital importancia para el sostenimiento de un resultado a cualquier escala. Así lo entienden los responsables del paratenis de mesa, que en los últimos años han tenido exponentes capaces de representar a Cuba en el exterior.

Uno de los expertos en el tema es el entrenador Carlos Alberto Díaz Maceda quien conversó acerca de las particularidades con Televisión Camagüey.

“Hacemos estas captaciones mediante un apoyo muy lindo e incondicional de personas que son ‘facilitadores’. Por cada combinado deportivo existe uno que es el que se encarga de buscar estos niños con dificultad física; aparte que yo también voy a las escuelas los busco y ya cuando los tenemos en ‘las manos’, los hacemos llegar hasta el área deportiva para que empiecen a realizar la práctica, junto con sus padres, por supuesto. Hablamos del niño de seis o siete años: ahí empiezan nuestro deporte. Tengo en este momento una atleta que lleva ya seis meses con nosotros; está en primer grado y su nombre es Roma.”

Este testigo lleva aproximadamente 20 años en el asunto de pulir el talento.

“Empencé aquí en el año 2004 con los niños convencionales y ya después empecé con el programa paralímpico ya después retirarme de mi deporte como atleta activo.”

El apoyo de organizaciones como la de limitados físico-motores o la de sordos es elemental para el desarrollo de los que quieren desarrollarse dentro del alto rendimiento.

“Muy importante son estas asociaciones que tenemos; allí por ejemplo se hace una captación. Estos niños pequeños no tienen su carnet de impedidos físico, entonces yo prácticamente tengo que llevarlos para su elaboración pues sin eso no pueden competir porque no tienen no tiene la clase la patología, el impedimento físico, eso lo definen expertos de medicina deportiva. Nosotros en estos momentos estamos enfocados para la edición 62 de los Juegos Escolares Nacionales del Alto Rendimiento, nuestra competencia está planificada a desarrollarse en la provincia Cienfuegos; estamos en la espera de la de la respuesta de la dirección nacional por los temas que hay en nuestro país de la transportación. En el mes de julio entonces internacionalmente quedaría una preparación especial con el talentoso Jorge Julio Massaguer, que debe participar en un clasificatorio al primer evento paracentroamericano, donde Cuba nunca ha participado.”

El profesor Carlos Alberto Díaz Maceda tiene la vista puesta en los certámenes nacionales de las categorías menores para el futuro inmediato y también en compromisos internacionales, una puerta que se le ha abierto a la constancia en tratar de hacer un buen trabajo desde la base.