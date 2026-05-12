Celebra Asociación Cubana de Comunicadores Sociales 34 años de labor creativa

Camagüey.- Enaltecer la obra de la Revolución desde la labor creativa comunicacional ha sido un propósito que cada día desarrolla y consolida el reconocido gremio de profesionales que integra la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales de Camagüey creada hace 34 años. En el homenaje participaron autoridades políticas y de gobierno del territorio, artistas, profesores universitarios y fundadores del colectivo.

