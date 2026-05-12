12 de mayo de 2026
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Celebra Asociación Cubana de Comunicadores Sociales 34 años de labor creativa

TV Camaguey01 minutos
Celebra Asociación Cubana de Comunicadores Sociales 34 años de labor creativa

Camagüey.- Enaltecer la obra de la Revolución desde la labor creativa comunicacional ha sido un propósito que cada día desarrolla y consolida el reconocido gremio de profesionales que integra la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales de Camagüey creada hace 34 años. En el homenaje participaron autoridades políticas y de gobierno del territorio, artistas, profesores universitarios y fundadores del colectivo.

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