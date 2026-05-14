Unión Eléctrica informa desconexión parcial del SEN desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo

La Unión Eléctrica informa que a las 06:09 ocurrió una caída parcial del sistema desde la provincia de Ciego de Ávila hasta Guantánamo. La disponibilidad del SEN a las 06:30 horas es de 636 MW, la demanda 2420 MW con 1790 MW afectados. En estos momentos se encuentra en proceso de restablecimiento la zona afectada.

Además, a las 4:58 a.m. se produjo la salida imprevista de la CTE Guiteras en Matanzas.

En su nota, la entidad precisa que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2153 MW a las 21:30 horas, superior a lo planificado por salida por emergencia de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y los motores del emplazamiento de Moa.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3348 MWh, con 470 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Principales incidencias

Avería: Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, Unidades 1 y 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez, Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Se encuentra fuera de servicio la unidad 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 3 de la CTE Renté y la central fuel de Moa por la caída parcial del SEN.

Limitaciones en la generación térmica: 263 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

La UNE informó que para el pico se prevé la entrada la unidad 6 de la CTE Mariel con 75 MW, la entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 60 MW (en proceso de arranque), la entrada de 10 motores del emplazamiento de Moa fuel con 130 MW y la entrada de la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 75 MW.

Con este pronóstico se estima que para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 976 MW con una demanda máxima de 3150 MW, para un déficit de 2174 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2204 MW en este horario.

(Con información de la UNE)