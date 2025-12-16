Camagüey a las puertas de un importante evento audiovisual

Camagüey- Del 18 al 21 de diciembre, la ciudad de Camagüey acogerá la edición 35 de la Muestra Audiovisual El Almacén de la Imagen, un espacio imprescindible para la creación joven en Cuba.

En esta ocasión, concursan 60 obras distribuidas en las categorías de cortometrajes, documentales y videoclips.

Esta edición rendirá homenaje a la fundación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC). En sintonía con ello, el espectáculo inaugural estará inspirado en una reinterpretación teatral del cortometraje “20 años”, material que ha sido muy bien acogido por el público agramontino en ediciones anteriores.

Marianne Portuondo Méndez, integrante del comité organizador explicó que las sesiones teóricas tendrán lugar en el complejo de cines del territorio, donde se desarrollarán paneles y talleres especializados. Entre ellos destacan un taller de guion impartido por el reconocido creador Amílcar Salatti y uno de producción de carpetas para proyectos audiovisuales, a cargo de la realizadora Rosa María Rodríguez.

Regresa también el habitual espacio Coffe Arábiga, esta vez dedicado a la obra del joven creador Miguel Ángel Rodríguez Brancacho, ganador del Pitching de ficción 2024.

Dentro de las propuestas del evento, sobresale el estreno del documental “La tierra de la ballena”, del realizador Armando Capó.

Un evento que recalca la importancia para la promoción del audiovisual joven cubano y el desarrollo del arte cinematográfico en el país.