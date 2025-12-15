Etecsa lanza servicio pospago para Nauta Hogar: acumula las horas no consumidas

La Habana.- La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) anunció una nueva modalidad pospago para su servicio de internet residencial Nauta Hogar, dirigida, esencialmente, a los clientes que no consumen la totalidad de sus horas bonificadas mensualmente.

Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, vicepresidenta comercial de la empresa explicó que este cambio busca mayor flexibilidad, permitiendo acumular horas hasta un límite de 1 080 y pagar después del consumo, sin alterar las tarifas actuales. La modalidad prepaga se mantiene vigente, agregó.

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO SERVICIO POSPAGO

El servicio pospago funcionará de manera similar a la telefonía fija: el cliente recibirá una factura mensual entre los días 1 y 10, con detalles del consumo realizado. Las horas bonificadas no utilizadas se acumularán automáticamente para el mes siguiente, hasta un máximo de 1080 horas. Los precios de las ofertas –desde 1 MB hasta 4 MB, pues en los planes se paga velocidad, el tiempo es bonificación– y la tarifa por hora extra (12,50 CUP) no varían.

DIFERENCIAS CLAVE CON EL PREPAGO

Mientras el prepago exige pago anticipado y las horas no usadas se pierden, el pospago permite pagar después del consumo y conservar el saldo de horas. No obstante, el cliente en pospago deberá controlar su uso para evitar facturas elevadas si sobrepasa las horas bonificadas, ya que el servicio permanece activo las 24 horas, si no se desconecta.

CONDICIONES PARA CAMBIAR A POSPAGO

· El cliente debe acudir a la oficina comercial donde tiene contratado el servicio para firmar un nuevo contrato y recibir asesoría personalizada.

· No debe tener deudas pendientes con Etecsa.

· No puede estar en una modalidad de tiempo ilimitado contratada desde el exterior, Nauta Plus.

· El cambio tendrá una vigencia mínima de un año; durante ese período no se podrá volver a prepago.

FACTURACIÓN Y CANALES DE PAGO

Cada usuario recibirá un ID de factura único, que se notificará vía correo electrónico y SMS. El pago podrá realizarse a través de los canales habituales: Transfermóvil, oficinas comerciales y portales de autogestión.

En caso de interrupciones del servicio, se aplicarán ajustes en la factura, eximiendo al cliente del pago durante ese período.

SE MANTIENE EL PREPAGO

Etecsa mantiene la modalidad prepago para quienes prefieran el control anticipado del gasto.

Hidalgo Rodríguez precisó que, la empresa recomienda evaluar los hábitos de consumo antes de cambiar: la opción pospago beneficia principalmente a quienes viajan o no agotan sus horas, mientras que el prepago es más conveniente para usuarios con consumo regular o alto.

Hasta noviembre de 2025, Nauta Hogar contaba con más de 305 000 clientes en Cuba, con un crecimiento de 18 000 nuevos servicios este año.

Esta nueva modalidad responde a reclamos históricos del 35 % de los usuarios que no consumen sus horas bonificadas, según datos de la empresa.

La vicepresidenta Comercial aseguró que Etecsa prevé continuar modernizando su infraestructura para expandir la disponibilidad del servicio en el país, y poder dar respuesta a las solicitudes pendientes.