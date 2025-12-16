Avanza uso de energías renovables en Camagüey para garantizar servicios a la población

Camagüey- En respuesta al Programa de Gobierno para recuperar el Sistema Electroenergético Nacional en toda Cuba, la provincia de Camagüey hoy asume el empleo de la energía solar como vía del uso de tecnología limpia, en sustitución de combustibles fósiles, para garantizar la vitalidad de los servicios básicos que recibe la población.

La inversión abarca varios sectores y la llevan a cabo ingenieros y mecánicos de la Mipyme camagüeyana IRMANTTO SRL, como parte de un donativo del Proyecto chino Parque Industrial para China-Latinoamérica (PICLA), principal proveedor de los sistemas fotovoltaicos.

La sucursal 5942 del Banco Popular de Ahorro en la ciudad de los tinajones es la primera de ese sector en recibir los beneficios de esta tecnología, que permite garantizar los servicios que más solicitan los clientes con el funcionamiento de los paneles solares.

Magalys Molina González, gerente de negocios de la sucursal 5942 del BPA, explicó a Televisión Camagüey que con esta inversión se garantizan, entre otros servicios, la solicitud de tarjetas magnéticas, la extracción y depósito de efectivo, el pago de salarios y el financiamiento para nuevos actores de la economía, así como los créditos.

El BPA La Vigía fue escogido para desarrollar esta experiencia por sus resultados integrales, gestión económica y por asegurar importantes procesos financieros para la economía de la nación, satisfaciendo las necesidades de la población.

Madeaine Montes de Oca Pérez, quien se desempeña como trabajadora por cuenta propia, reconoce los beneficios del equipamiento, que permite mantener el servicio eléctrico en el banco y así agilizar las solicitudes de los clientes que ejercen esa modalidad de empleo, permitiéndoles realizar operaciones comerciales y financieras con mayor agilidad.

IRMANTTO, creada en febrero de 2022 para prestar servicios técnicos especializados, está integrada por ingenieros, mecánicos, electricistas y montadores.

Nueve paneles fotovoltaicos, que acumulan una potencia de 5.3 kilowatts pico, un inversor de cinco kilowatts y una batería de 8.12 kilowatts hora, se instalaron en la Funeraria La Caridad de esta ciudad de Camagüey, con el propósito de mantener el respaldo energético y la vitalidad de un servicio tan sensible para la población.