Unirse y Actuar, para eliminar la transmisión de Lepra

El próximo domingo, 25 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lepra, con el objetivo de crear conciencia sobre la enfermedad y reducir el estigma contra quienes la padecen. En Cuba existe un eficaz Programa Nacional de Lepra, que desde 1962 permite lograr tasas de prevalencia anuales muy bajas de menos de un caso por 10 mil habitantes. La Organización Mundial de la Salud, en este año, llama a Unirse y Actuar, para eliminar la transmisión.

La eliminación de la lepra como problema de salud pública, con una prevalencia registrada de menos de un caso por 10 000 habitantes se logró en todo el mundo hace dos décadas.

A nivel internacional y en Cuba se investiga de forma constante sobre la enfermedad, sobre todo, porque existe en el país un eficaz Programa Nacional de Lepra, que comenzó hace mucho tiempo, pero que desde el año 1962 se ha mantenido de una forma estable.

En el territorio nacional la enfermedad dejó de ser un problema de salud desde el año 1993, a partir del cual se alcanza una tasa de prevalencia de menos de un caso por 10 mil habitantes. No obstante, cada año en el país se notifican un promedio de 200 casos nuevos, con reporte en todas las provincias, fundamentalmente Granma, Santiago de Cuba, Camagüey, Ciego de Ávila y La Habana, esta última por la cantidad de migrantes que recibe.

En Cuba, el tratamiento es ambulatorio y estrictamente supervisado y controlado por el médico y la enfermera de la familia, hasta que el paciente es dado de alta clínica. Los pacientes reciben su tratamiento de manera gratuita y ambulatoria, ya no se les aísla en sanatorios (antes denominados “leprosorios”) y las probabilidades de contagio, disminuyen cuando el enfermo comienza el tratamiento. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son elementos claves para el control de la enfermedad. Es importante que las personas sepan que en Cuba hay lepra, que el personal sanitario sepa cómo identificar los signos y síntomas iniciales y que al paciente diagnosticado a la mayor brevedad posible se le comience el tratamiento. Además, como parte del programa se garantiza la vigilancia y control de los contactos del paciente para interrumpir la trasmisión de la enfermedad.

Tras un exhaustivo proceso de consultas con países, expertos, asociados y afectados por la lepra, la OMS publicó el documento Hacia cero lepra. Estrategia mundial contra la lepra (enfermedad de Hansen) 2021-2030, en consonancia con la Hoja de ruta para las enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030. La expresión «cero lepra» significa cero infecciones y enfermedades, cero discapacidades y cero estigmatización y discriminación, y el objetivo es eliminar la enfermedad, es decir, interrumpir su transmisión.

La lepra tiene tres verdades: es curable, a la primera dosis del tratamiento los pacientes dejan de trasmitir la enfermedad, y el diagnóstico temprano evita las discapacidades.