Innovación y salud desde el Centro de Inmunología y Productos Biológicos en Camagüey

Camagüey- En la ciudad de Camagüey, en el marco de la Jornada de la Ciencia 2025, se destacan los aportes de instituciones que impulsan la investigación y la innovación en salud. Entre ellas, el Centro de Inmunología y Productos Biológicos (CENIPBI), radicado en la Universidad de Ciencias Médicas, ha consolidado desde la década de los 90 una trayectoria de proyectos, servicios y logros que impactan directamente en la población.

Para conocer más sobre su misión, resultados y proyecciones, conversamos con el doctor Gerardo Brunet Bernarld, director del CENIPBI, quien compartió detalles sobre el quehacer de la institución y su vínculo con el CITMA.

Brunet explicó que la misión fundamental del centro es satisfacer las necesidades de salud de la población, lo cual se logra a través de tres líneas esenciales: la elaboración de proyectos de investigación, la prestación de servicios científico-técnicos y la formación de recursos humanos. El CENIPBI se integra al sistema de programas y proyectos como unidad de desarrollo e innovación, impulsando investigaciones orientadas a la solución de problemas de salud. En este empeño, el CITMA desempeña un papel clave como entidad coordinadora, aportando organización y respaldo normativo.

“Contamos con un manual de ciencia y con la nueva Ley de Ciencia, elaborada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que nos permite llevar a cabo nuestras actividades de manera adecuada”.

Entre los resultados más tangibles, destacan los servicios científico-técnicos que ofrece el centro, consultas externas para el estudio de trastornos del sueño, diagnósticos de mieloma mediante electroforesis de proteínas, servicios de bioimpedancia para niños ciegos con condiciones específicas, y la evaluación de la calidad de productos de empresas vinculadas al sector biomédico.

“Son servicios que impactan directamente en la salud de la población y en la calidad de los tratamientos disponibles”.

El CENIPBI mantiene además un estrecho vínculo con la enseñanza médica. Según explicó su director, los proyectos de investigación incorporan de manera activa a estudiantes, con el objetivo de formar una cantera científica sólida.

“No se concibe un proyecto sin estudiantes, ellos son el relevo científico que garantizará la continuidad de nuestras investigaciones”.

En cuanto a los proyectos actuales, el centro ha desarrollado iniciativas de gran impacto. En 2025, uno de los más relevantes fue el proyecto sectorial para mejorar la consistencia terapéutica del producto Caña Santa, destinado al tratamiento de la hipertensión y otros trastornos cardiovasculares. Este esfuerzo respondió a la escasez de medicamentos y buscó garantizar mayor satisfacción en la población. En el marco de esta iniciativa, se concretó además un convenio con una empresa italiana que donó cerca de 3,500 dosis de medicamentos para trastornos respiratorios y digestivos, fortaleciendo la capacidad de respuesta del centro.

Los resultados del CENIPBI han sido reconocidos a nivel nacional y provincial. La institución obtuvo el Premio Academia Nacional por un proyecto de formación de recursos humanos que permitió graduar másteres, especialistas y doctores en ciencias. También ha recibido premios provinciales en investigaciones biomédicas básicas y aplicadas, así como el Premio Joven, otorgado por el Sima a estudiantes destacados en la ciencia y la enseñanza.

“Este año logramos cerrar un ciclo importante, por primera vez un estudiante de medicina vinculado a nuestros proyectos fue reconocido con este galardón”.

De cara al futuro, el centro proyecta ampliar su alcance mediante la captación de proyectos internacionales que permitan obtener financiamiento externo y aliviar la carga presupuestaria nacional. Asimismo, se trabaja en un proyecto aprobado para el desarrollo de un suplemento nutricional destinado a acelerar la recuperación de pacientes con arbovirosis. Esta iniciativa integra académicos, empresas estatales y privadas, con el objetivo común de aportar soluciones concretas a la población.

“Para nosotros, la prioridad es seguir aportando ciencia útil, con impacto real en la salud de la gente”.

De esta manera, el Centro de Inmunología y Productos Biológicos se constituye como un pilar de la investigación biomédica en Camagüey y en Cuba, capaz de articular proyectos, servicios y alianzas estratégicas que fortalecen la salud pública y consolidan el papel de la ciencia como motor de desarrollo social.