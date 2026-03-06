Dos lanzadores Rodríguez y el clásico del 2023

Los jugadores de Camagüey presentes en el Clásico Mundial del Béisbol del año 2023 casualmente tenían el mismo primer apellido; también pertenecían al cuerpo de serpentineros.

Yariel Rodríguez Yordy fue el encargado de abrir el primer partido frente a los Países Bajos, donde, en definitiva, el equipo cubano culminó con derrota 4 x 2.

Luego de la tremenda clasificación a la segunda ronda, le tocó la responsabilidad de ser el lanzador frente al representativo de Australia. Esta vez la suerte le sonreiría a sus compañeros y llegaría la clasificación a la semifinales, luego del partido que concluyó 4 x 3 en el domo de Tokio el 15 de marzo.

En total trabajó en poco más de siete entradas, logrando ponchar a diez bateadores entre holandeses y australianos.

José Ramón Rodríguez Menéndez tuvo un difícil relevo ante Italia. Formó parte del grupo de serpentineros utilizados para tratar de aguantar el poderío ofensivo de jugadores con experiencia en las estructuras del béisbol estadounidense, que, en definitiva lo lograría en salir airosos ante los cubanos 6 x 3 y ponerles en aprieto en ese momento en la tabla de posiciones.

El desempeño de los dirigidos por Armando Johnson mejoró y llegaron hasta las semifinales en el estadio de Miami el domingo 19. Sería entonces la revancha para el santacruceño, pues logró contener el poderío ofensivo de los Estados Unidos que eliminó al equipo nacional en ese partido con marcador de 14 x 2.



Los Rodríguez no fueron los más destacados por Cuba en el Clásico del 2023, pero su regreso a casa mostró el respaldo de sus coterráneos y la impronta que dejó su talento sobre los principales montículos en el mundo.