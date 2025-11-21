Servicios Médicos Cubanos anuncia su participación en FIHAV 2025

La Habana.- Servicios Médicos Cubanos (SMC) estará presente en la 41 edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025), que sesionará del 24 al 29 de noviembre en el recinto ferial de ExpoCuba. La cita, considerada la principal bolsa comercial del país, reunirá a delegaciones de todos los continentes interesadas en explorar oportunidades de negocio en Cuba. FIHAV 2025 incluirá, además, el VIII Foro de Inversiones, así como el Fórum Bancario del Caribe, espacios dedicados a promover nuevas alianzas económicas y financieras.

En este escenario, SMC presentará su portafolio de servicios médicos, académicos y de bienestar, respaldado por una red nacional de instituciones sanitarias. La entidad ofrecerá detalles sobre programas de atención especializada, modalidades de formación para estudiantes y profesionales internacionales y propuestas innovadoras de turismo de salud.

Uno de los momentos claves será la presentación de la Cartera de Oportunidades de Negocios en el sector de la salud, diseñada para fomentar la participación de capital extranjero. Esta iniciativa abre la puerta a inversionistas interesados en colaborar con el sistema de salud cubano mediante proyectos que fortalezcan sus capacidades y expandan su alcance.

Como parte del programa profesional de la feria, se desarrollará el Foro de Mecanismos de Integración Económica, que tendrá lugar en el Mezzanine del Pabellón 22 de ExpoCuba. En este espacio, SMC participará con dos presentaciones especializadas:

“Oportunidades de Negocios con los países del ALBA”

Dr. Michael Cabrera Laza, Presidente de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos

Martes 25 de noviembre, de 11:00 am a 11:30 am

“Oportunidades de Negocios con los países de los BRICS”

Dra. Agnerys Cruz Rodríguez, Vicepresidenta de Negocios de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos

Miércoles 26 de noviembre, de 10:30 am a 11:00 am

Asimismo, durante FIHAV 2025, SMC presentará la Revista Destino Salud 2026, una publicación que explora los avances y oportunidades en el campo de la medicina y el turismo de salud en Cuba. El lanzamiento oficial tendrá lugar el jueves 27 de noviembre a las 10:00 a.m.

Las delegaciones y empresarios interesados podrán encontrar a SMC en su stand, ubicado en la planta baja del Pabellón Central de ExpoCuba. El equipo de la entidad estará disponible para ofrecer asesoría personalizada y responder a inquietudes sobre oportunidades de negocio y cooperación.

Para concertar encuentros previos, los interesados pueden escribir a smc@smcsalud.cu. Asimismo, se invita a consultar gratuitamente la revista promocional Destino Salud, donde se ofrece una visión completa de la oferta institucional y experiencias asociadas a los servicios médicos cubanos: https://bit.ly/3V2D3yr