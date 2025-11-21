Inauguran laboratorios sanitarios y se refuerzan capacidades de diagnóstico en el país

La Habana.- Recientemente se inauguraron laboratorios sanitarios equipados con alta tecnología y en todas las regiones del país, laboratorios sanitarios de Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología, fueron beneficiados también con la adquisición de equipos que ampliarán la gama diagnóstica y mejorarán los sistemas de vigilancia epidemiológica.

Con la participación del Dr. Francisco Durán García, en representación del Ministerio de Salud Pública; el Excmo. Sr. Jens Urban, embajador de la Unión Europea; el Excmo. Sr. Raphaël Trannoy, embajador de Francia; el Dr. Adolfo Álvarez Pérez, subdirector del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM) y en presencia de otros funcionarios nacionales e internacionales de diferentes instituciones, en la mañana de ayer se inauguraron laboratorios sanitarios equipados con alta tecnología y se reafirmó la recepción del equipamiento entregado recientemente a los centros provinciales de higiene de todo el país.

Estos trabajos, forman parte de un gran proyecto desarrollado con el acompañamiento de la Unión Europea y la Cooperación Francesa, para fortalecer las capacidades de tres instituciones clave de la salud pública cubana: el Instituto de Nefrología Dr Abelardo Bush López, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí y el INHEM; así como sus filiales en todo el territorio nacional.

El fortalecimiento que se trata en este proyecto no solo se dirige a la modernización de equipos, sino que impacta también en las condiciones de trabajo, los conocimientos y los modos de hacer de las personas que día tras día laboran en la red de laboratorios y hospitales para que puedan focalizar su atención, desarrollar la ciencia y mejorar los servicios que prestan a la población, las instituciones y las diferentes formas de gestión económica.

Los laboratorios abiertos en el INHEM, cuentan ahora con nuevas tecnologías para detección de contaminantes (metales pesados, toxinas biológicas, micotoxinas y otros compuestos que pueden afectar la salud) en alimentos, agua, aire y otras muestras ambientales; así como para el diagnóstico rápido de bacterias patógenas de transmisión alimentaria. En estos momentos se garantiza la capacitación del personal en su manejo.

Con las acciones desarrolladas se pretende colaborar con la protección del medio ambiente y la observación de los efectos del cambio climático, mediante investigaciones y aporte de datos sobre contaminantes detectados en diferentes ecosistemas, mejorar los servicios de análisis de alimentos y agua que se comercializan en el país, ya sean del sector estatal o el particular, y contribuir a la prevención de enfermedades ocasionadas por contaminantes químicos y microbiológicos.

Jens Urban, embajador de la Unión Europea, en su discurso mencionó que: «Hay cosas que nos tocan a todos los humanos, como por ejemplo que haya agua sana y buena, por lo que es importante que laboratorios profesionales como estos, cumplan las normas nacionales e internacionales lo que representa un valor agregado no solamente para los cubanos sino también para todos.»

Por su parte Raphaël Trannoy, embajador de Francia, comentó: «No es solo un laboratorio lo que abrimos hoy, es una puerta a un futuro más seguro, más saludable y lleno de oportunidades para todas las familias cubanas. Permítanme decirles algo: ¡Francia está orgullosa de ser parte de esta historia!

Este laboratorio, es el resultado de una colaboración muy cercana con el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Pero más que eso, es el resultado de una amistad profunda entre nuestros dos pueblos, una amistad que se traduce en hechos concretos».

En el cierre, el Dr. Francisco Durán por la parte cubana, refirió que sin dudas, este trabajo coloca al país en mejores condiciones para el enfrentamiento futuro a eventos sanitarios y epidemiológicos y agradeció la colaboración de la Unión Europea y la Cooperación Francesa, sin las cuales no hubieran sido posibles tales avances.