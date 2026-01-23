23 de enero de 2026
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

Canal provincial comunitario de Televisión en Camagüey, Cuba

Informan resultados sobre consulta del ante-proyecto de Código de Trabajo

Canal Caribe01 minutos
Informan resultados sobre consulta del ante-proyecto de Código de Trabajo

La Habana.- Durante la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se informaron los resultados de la consulta del ante-proyecto de Código de Trabajo, efectuada en el país desde septiembre hasta inicios de diciembre. El proceso contó con la asistencia de todos los trabajadores de los sectores estatal y no estatal, incluyendo a colaboradores en el exterior, con el objetivo de que todos pudieran emitir opiniones y contribuir al perfeccionamiento del documento.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas