Industria alimentaria implementa fuentes renovables de energía para impulsar su producción

La Habana.- El Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) impulsa el montaje de tecnologías que aprovechan fuentes renovables de energía, con el objetivo de garantizar la vitalidad energética en sus líneas de producción y contrarrestar los efectos del bloqueo energético aplicado por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

