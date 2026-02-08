La Habana.- El Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) impulsa el montaje de tecnologías que aprovechan fuentes renovables de energía, con el objetivo de garantizar la vitalidad energética en sus líneas de producción y contrarrestar los efectos del bloqueo energético aplicado por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.
Industria alimentaria implementa fuentes renovables de energía para impulsar su producción
