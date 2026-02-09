Florida alcanza primer lugar en el concurso nacional La Ciencia en mi comunidad

Camagüey- El municipio de Florida obtuvo un destacado primer lugar en el concurso nacional La ciencia en mi comunidad, auspiciado por el Instituto Nacional de Ingeniería Medioambiental. La localidad fue reconocida por la calidad de los trabajos y la de mayor participación estudiantil en el certamen.

Un total de 10 estudiantes de las escuelas primarias Camilo Cienfuegos, José Martí y de la especial, José Luis Tassende, resultaron ganadores.

jóvenes concursaron y triunfaron en las modalidades de poesía, cuento y composición, demostrando su talento literario y su visión sobre el entorno científico.

Entre los galardonados en poesía se encuentran Salec Quintana Soto, Estem Wayler Toledo, Jarid Gutiérrez Sosa, Yelianny Correa Castillo, Sayuri Carmenate Aronte y Dayam Crespo Rondón.

En la categoría de cuento triunfaron Yilianny Puig García, Elizabeth de la Caridad Echeverría y nuevamente Dayam Crespo Rondón, mientras que Marianna Fleites Salomón resultó ganadora en composición.

Este logro colectivo resalta el fomento a la creatividad y la conciencia ambiental desde los niveles educativos primario y especial en Florida; El concurso resultó útil para que los estudiantes reflexionaran y expresaran, a través de la literatura, la importancia de la ciencia en su comunidad inmediata. (Texto y foto: Luis Ortiz Chaviano/Radio Florida)