Canciller cubano: «nuevamente el gobierno estadounidense insiste en la mentira para intentar manipular la opinión pública internacional»

La Habana.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó este sábado de «persecución enfermiza» el más reciente informe sobre Trata de Personas dado a conocer por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual mantiene a la Isla en el nivel más bajo y señala de «política o patrón gubernamental de trabajo forzoso» el programa de cooperación médica cubana en el exterior.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de la diplomacia cubana denunció que «con otro informe unilateral y mendaz sobre Trata de Personas, el Departamento de Estado de EE.UU. pretende continuar justificando la política agresiva de ese gobierno contra Cuba y su persecución enfermiza a la colaboración médica cubana».

Rodríguez Parrilla tildó de «cínico el reconocimiento explícito a las duras presiones y el chantaje que ejercen contra los gobiernos que reciben cooperación» de la Mayor de las Antillas, al tiempo que recalcó que estas acciones ocurren «sin importar las consecuencias en las poblaciones que han sido beneficiadas por la presencia médica cubana».

El informe anual, publicado este jueves, estima que a principios de 2026 unos 18 000 trabajadores cubanos —en su mayoría profesionales de la salud— prestaban servicios en 52 países, frente a los 26 000 del año anterior. El texto también destaca que Washington puso fin al acuerdo de cooperación médica con Guatemala a principios de 2026 y acusa a funcionarios cubanos de reclutar personal «mediante engaños y amenazas de represalias».

Al respecto, el canciller puntualizó que «el Gobierno estadounidense insiste en la mentira para intentar manipular la opinión pública internacional». Las brigadas médicas cubanas han sido blanco permanente de la hostilidad de Washington.

En los últimos meses, y bajo presión de la Casa Blanca, países como Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago han suspendido o reformado sus términos de cooperación sanitaria con la Mayar de las Antillas. Cuba, por su parte, mantiene una política de tolerancia cero frente a la trata de personas.