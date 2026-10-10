10 de octubre de 2026
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

TV Camagüey: canal provincial cubano que informa, educa y entretiene con contenidos culturales, sociales y comunitarios, conectando la tradición camagüeyana con la actualidad nacional

UNE informa sobre restablecimiento del servicio eléctrico en el oriente del país

Cubadebate01 minutos
UNE informa sobre restablecimiento del servicio eléctrico en el oriente del país

La Unión Eléctrica (UNE) confirmó que, a las 15:17 de este sábado, quedó restablecida la desconexión parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la zona oriental del país, luego de que se ejecutaran las maniobras técnicas necesarias para recuperar el suministro eléctrico en las provincias afectadas.

El restablecimiento se produjo tras la activación inmediata de los protocolos de recuperación por parte de los equipos técnicos de la UNE, quienes lograron normalizar el servicio en esa región.
La afectación se originó a las 12:46 p. m. de este sábado, cuando disparó la línea de transmisión Nuevitas-Tunas de 220 kV, lo que provocó una desconexión parcial del SEN.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas