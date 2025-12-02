El pueblo uniformado honró a los expedicionarios del Granma

Santiago de Cuba.- Como es tradicional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) honraron a los expedicionarios del yate Granma y a los próceres de nuestra luchas por la Independencia -cuyos restos se atesoran en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia-, a propósito del aniversario 69 del desembarco del mencionado yate, en fecha también asumida como momento fundacional del también llamado pueblo uniformado.

En ceremonia militar a cargo de la unidad Guardia de Honor de las FAR -y en la que participaron cadetes de la Escuela Interarmas Mayor General José Maceo, Orden Antonio Maceo, y alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos-, fueron colocados los arreglos florales enviados por el Líder al frente de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz; el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; así como una a nombre del pueblo de Cuba.

En tan solemne acto, una representación de jefes, oficiales y soldados honraron a los expedicionarios, al tiempo que colocaron flores ante los monumentos funerarios de Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales Cuello -Padre y Madre de la Patria, respectivamente-; en el Mausoleo de José Martí, el Héroe Nacional; y ante el monolito que resguardan las cenizas del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.

Por: Luis Alberto Portuondo / Granma.cu | Foto: Foto: Yuzdanis Vicet Gómez