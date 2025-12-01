La columna del lunes: la visita a Matanzas y la permanencia en el bache

La visita del estadio Victoria de Girón estuvo marcada por hechos más allá de los deportivos, pero que sin embargo ninguno influyó en el resultado final. Un primer día donde un duelo promocionado por la calidad de los rivales en cuanto a defensa, dejó mucho que desear, pues los visitantes cometieron tres marfiladas en dos entradas consecutivas que le permitieron a los anfitriones mantener el marcador cerrado hasta darle la vuelta por completo.

Una vez más 13 incogibles son insuficientes para alcanzar un triunfo. Por cierto, Lisván Fajardo tuvo su mejor partido de la presente temporada al lograr embasarse tres veces en cuatro intentos, con triplete y cuadrangular incluidos. De los lanzadores, solo apuntar que de los cuatro que actuaron, tres permitieron la suma de siete carreras limpias.



El hecho de robo del día siguiente solo es una raya más para “el tigre” de esta temporada que ya carga con lastres que sobrepasan lo entendible.

En la doble jornada llegaría a la única victoria para los Toros. Otra salida de calidad de Rodolfo Sorís. Una quinta entrada donde la batería logró con cuatro imparables hacer cuatro carreras limpias gracias a la agresividad de los bateadores que lograron hacer cambios en el montículo de los locales. Sería el reto del capitán Leonel Moas a la alineación y otra jornada, donde lo que más brilla está en el encabezado de la alineación.



Siempre parece mucho pedir ganar un doble juego. A los que defienden la casaca de Camagüey se le hace muy difícil este objetivo. De todos modos era muy descabellado batearle a Yoennis Yera. A este lanzador zurdo el único daño fue una carrera sucia producto del error del jardinero central José Amaury Noroña en un elevado de Moas que posibilitó el avance de los corredores en una entrada de tres imparables.



El fin de semana fue terrible para los lanzadores del lado camagüeyano. Los cinco que actuaron en el cuatro partido permitieron 10 carreras limpias. El receptor del equipo Cuba Andrys Pérez se fue de 3-3 y el inicialista suplente Juan Manrique pegó un vuelacercas de tres anotaciones.



Sin perder el fuego, los Cocodrilos remataron en el partido de despedida que llegó a entradas extras y la batería le hizo siete carreras limpias al relevista de los agramontinos Félix Guerrero. Aníbal Medina fue el único en pegar tres incomibles —sumó 10 frente a los serpentineros de Camagüey y por ello aparece en la boleta de candidato a jugador de la semana— aunque a la defensa cometió un error de poca significación.



Los Toros regresan esta semana a su estadio peor de como se fueron, siendo junto a los de Santiago de Cuba los que menos ganan en las últimas diez presentaciones, lejos de la cima que ocupan los tuneros y con ocho juegos de diferencia de sus próximos rivales, los Cazadores de Artemisa, que cierran el grupo de los ocho posibles clasificados.



La racha ganadora, por lógica, en cualquier momento debe llegar. Ojalá no sea después de perdidas todas las posibilidades de alcanzar la postemporada.