Exportación de carbón favorece los resultados económicos de Camagüey

Camagüey- La Empresa Agroindustrial de Granos Ruta Invasora, ubicada en el municipio de Vertientes en la provincia de Camagüey, fue aprobada recientemente como una Asociación Económica Internacional.

Con esta condición la entidad ya comenzó la exportación de carbón a Europa y tiene la posibilidad de importar insumos necesarios para revitalizar el sector agrícola, en particular el programa arrocero.

Producir más de 22 mil toneladas de arroz para Camagüey, la provincia más extensa de Cuba, es el principal desafío que hoy asumen los trabajadores de la Empresa Agroindustrial de Granos Ruta Invasora.

Para conseguirlo, además de máquinas cosechadoras más eficientes, capacidad de procesar el alimento en los molinos y secaderos, y abundante agua en los campos, hacen falta otros recursos que, de no existir el bloqueo, pudieran adquirirse con mayor facilidad.

Santos Pineda Zamora, quien se desempeña como especialista en Comercio exterior, argumentó que hoy la empresa del medio sur camagüeyano diversifica sus producciones y se abre paso al mercado internacional con la exportación de carbón vegetal a Europa, uno de los 30 rubros que conforman la cartera de productos del territorio.

Agregó el directivo que, por su capacidad instalada, esta planta puede producir actualmente unas 20 toneladas diarias de carbón vegetal y se espera que próximamente entre en operaciones una segunda línea para producir briquetas de alta calidad.

La materia prima que abastece la planta se concentra fundamentalmente en los campos de los municipios Esmeralda, Florida, Vertientes, Santa Cruz del Sur y Camagüey.

El propósito es convertir a la Empresa Ruta Invasora en un polo exportador de carbón, y en ese empeño se prevé a mediano plazo lograr el cambio de la matriz energética de la fábrica, que dispone de un sistema semiautomatizado con la calidad certificada con los estándares internacionales.