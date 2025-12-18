Intensa agenda hoy en sesión del Parlamento cubano

La Habana.- El Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su X Legislatura, transcurre hoy con una agenda económica y legislativa bien intensa, desde el Palacio de Convenciones de La Habana.

Con la participación de la totalidad de los diputados, pero mediante videoconferencia para quienes residen fuera de la capital, se analizará y someterá a aprobación el Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado para 2026.

También se hará lo mismo con dos proyectos de leyes: la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Reducción excepcional del período de mandato de los delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular.

Manuel Marrero Cruz, Primer ministro, informará de la marcha del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, en un contexto en que tiene lugar el proceso político de discusión de ese documento hacia lo interno de los centros laborales y la sociedad.

La agenda del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la ANPP, en su X Legislatura, incluye además, una actualización del cronograma legislativo, la aprobación de las normas jurídicas correspondientes y la toma de posesión de ocho nuevos diputados a escaños que habían quedado vacantes.

Asimismo transcurrirá la Rendición de cuentas del Gobierno de Ciego de Ávila y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como la Alta fiscalización al Ministerio de Justicia.

En coincidencia con la cita parlamentaria, este jueves entrará en vigor en el país una transformación del mercado cambiario de divisas, bajo principios de gradualidad y temporalidad, según anunció el miércoles en una comparecencia televisiva Juana Lilia Delgado Portal, ministra-presidenta del Banco Central de Cuba.

Explicó que el objetivo de la medida es eliminar distorsiones provocadas por las múltiples tasas de cambio actuales, recuperar la convertibilidad del peso cubano, fortalecer la institucionalidad monetaria y avanzar hacia la convergencia cambiaria, evitando una devaluación brusca en la moneda nacional.