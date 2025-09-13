La Habana.- Cuba recuerda hoy a Antonio Núñez Jiménez, a propósito del aniversario 27 de su fallecimiento. Como científico, su obra es extensa: publicó más de 190 libros y folletos, y encabezó la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. El siguiente trabajo nos acerca a algunos de los pasajes de su vida.
Cuba evoca el legado de Antonio Núñez Jiménez
La Habana.- Cuba recuerda hoy a Antonio Núñez Jiménez, a propósito del aniversario 27 de su fallecimiento. Como científico, su obra es extensa: publicó más de 190 libros y folletos, y encabezó la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. El siguiente trabajo nos acerca a algunos de los pasajes de su vida.