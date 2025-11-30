Condena Cuba anuncio de EE.UU. de cerrar espacio aéreo venezolano (+ Video)

La Habana.- Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, condenó hoy el anuncio del gobierno de Estados Unidos de cerrar el espacio aéreo de Venezuela, al considerarlo un acto agresivo para el que ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales.

El Canciller precisó en su cuenta en la red social X que esa decisión constituye una gravísima amenaza al Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra el pueblo y el gobierno venezolanos, con consecuencias incalculables e impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad de América Latina y el Caribe.

Rodríguez Parrilla llamó a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo a denunciar lo que calificó como el preludio de un ataque ilegítimo contra la nación sudamericana.

Este sábado el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado.

Trump publicó en su red social Truth Social: «A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad».

Este anuncio del presidente estadounidense se produjo una semana después de que Washington emitiera una alerta en la que recomendaba a aerolíneas extremar precauciones por un incremento de la actividad militar en la región.

El gobierno venezolano reaccionó de inmediato, al señalar que la medida representa una amenaza colonialista y un acto hostil que vulnera su soberanía.

Caracas subrayó que Estados Unidos carece de autoridad para decidir sobre su espacio aéreo y denunció la acción como una violación flagrante del Derecho Internacional.