Ratifican tendencia al control general de las arbovirosis que circulan en el país, para principios del próximo año

La Habana.- Los modelos matemáticos destinados a interpretar el comportamiento de las arbovirosis en el país predicen un control general de las enfermedades provocadas por el mosquito, particularmente, el chikungunya en todas las provincias para el inicio del próximo año, lo confirmó el Doctor en Ciencias, Raúl Guinovart durante la reunión semanal de los expertos y científicos del área de la salud, encabezada por el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y en la que además participó el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.

Para el Doctor en Ciencias, Raúl Guinovart, es muy importante acompañar la labor de las instituciones de la Salud Pública con un trabajo de higienización sostenido con el protagonismo de instituciones y la comunidad para eliminar la causa que genera la proliferación de las arbovirosis, ¨no es un problema solo del MINSAP, también de toda la sociedad¨, agregó.

En el encuentro de los expertos y científicos de la salud, la viceministra del MINSAP, la Doctora Carilda Peña García, significó que al cierre de la pasada semana hubo un decrecimiento de los casos con síndrome febril inespecífico, lo cual ocurre por octava ocasión consecutiva, mientras, en relación al dengue, al enfermedad mantiene un comportamiento acorde con la época del año en la que nos encontramos.

Trascendió que el 93 por ciento del total de embarazadas con más de 37 semanas se encuentran ingresadas, tal como lo ha previsto el protocolo nacional, una prioridad para asegurarles una mayor seguridad, según la Doctora Ailuj Casanova, Directora Nacional de Atención Médica y Social del Ministerio de Salud Pública.

Confirmó además que hasta la fecha no se reportan gestantes fallecidas como consecuencia de las arbovirosis en el país.

La implementación del protocolo cubano para el tratamiento al virus del chikungunya ha sido novedoso y se adapta a las condiciones de nuestro país, ello unido a la identificación temprana de signos de alarma en pacientes aquejados con la enfermedad, ha permitido la disminución de los casos graves o en salas de terapia intensiva que, al cierre de esta información, reportaban una cifra de 27, menor que en semanas anteriores, principalmente entre los grupos de niños, los más afectados.

La reunión de los expertos y científicos de la salud, igualmente enfocó su mirada en la evaluación y tratamiento de pacientes crónicos en la etapa posterior a la afectación por el chikungunya, un protocolo que, desde el nivel primario, se caracteriza por su intersectorialdad y está dirigido al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y su incorporación a la cotidianidad.

En Matanzas, por ejemplo, la provincia piloto en la implementación de este protocolo en pacientes en la etapa crónica, ya han sido atendido más de 5 mil personas que se encaminan a un mejoramiento de su calidad de vida.

Por: Demetrio Villaurrutia Zulueta / Tomado de Radio Rebelde

Más detalles en este reporte (Audio):