Un proyecto deportivo para niños, adolescentes y jóvenes

Camagüey- Apasionados del más universal de los deportes compiten en una lid regida por el Proyecto Comunitario Maranata.

Cumplen con un objetivo de aprovechar su tiempo libre en una actividad sana. Los principales promotores esperan que con eventos como este, en ellos se forman valores morales y éticos.

Aunque las actividades actuales tienen desarrollo en una zona aledaña a la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz, el proyecto ha sido llevado a repartos como La Belén, Los Coquitos, El Jardín, Saratoga, la calle Palma y otros más dentro de la ciudad de Camagüey. También existen evidencias de su extensión a otros municipios e incluso provincias.

Los principales recursos llegan con apoyo de la comunidad y algunas instituciones como son los casos del club vagones, las escuelas Pepito Mendoza, tanto la enseñanza primaria como la secundaria básica y las iglesias evangélicas.

Para los impulsores del proyecto el objetivo más cercano está en la celebración de los 23 años de existencia en la provincia el 15 de mayo de 2026. Además de mantener su funcionamiento, aspiran un desarrollo que impacte en la sociedad de manera positiva.