Tecnología con nombre de mujer desde la infancia

Camagüey- Este jueves 23 de abril se celebra el Día Mundial de las Niñas y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para estimular entre las más jóvenes generaciones del sexo femenino el interés por las carreras relacionadas con ese campo del conocimiento.

En Camagüey, la Unión de Informáticos de Cuba (UIC) desarrolla varias actividades con la colaboración de la Universidad Ignacio Agramonte,la Dirección de Educación y los Joven Club de Computación y Electrónica.

Con diversos ejemplos, la profesora de la Facultad de Informática y Ciencias Exactas de la universidad de Camagüey, la MSc. Yanaima Jauriga Ortiz, demostró a jóvenes cómo usar de forma ética, responsable y segura la Inteligencia artificial generativa.

Un intercambio de ideas entre la docente y las estudiantes de las especialidades de Informática, Telecomunicaciones y Automática del IPI Máximo Gómez, que resultó provechoso no solo para el uso y reconocimiento de la IA en las tareas docentes.

En esta la primera actividad en la provincia, a propósito del Día Internacional de las Niñas en las TIC, también el presidente de la Unión de Informáticos en el territorio agramontino, Reynaldo Alonso Reyes, les presentó un desafío de innovación para proponer ideas sobre el proyecto Ciudad patrimonial inteligente utilizando tecnología Arduino.

Una placa electrónica pequeña que puede realizar funciones similares a las computadoras a las que se les acoplan sensores. entre otros dispositivos.

La acción fundamental de la jornada mundial de las niñas y las TIC en Camagüey, acontece este jueves en el Bosque Tecnológico de los Joven Club de computación y Electrónica.

El panel Desafíos en Inteligencia Artificial, una mirada de género, permite transmitir a las adolescentes y jóvenes las experiencias de féminas sobresalientes en el estudio y aplicación de esta tecnología que posibilita a las computadoras y máquinas simular el aprendizaje humano, la comprensión, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad y la autonomía.

Coordinado por la Dra. en Ciencias Yailé Caballero Mota, experta internacional en el tema, los participantes en el encuentro demostraron la importancia de que las niñas, adolescentes y jóvenes se motiven e integren a configuran el futuro digital.