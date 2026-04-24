Educación de la primera infancia no se detiene en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur- En medio de la compleja situación nacional, la primera infancia sigue siendo una prioridad para el sector educacional. Ejemplo de ello es el Círculo Infantil Luis Aldana perteneciente a Santa Cruz del Sur, donde la búsqueda de alternativasha sido escencial para no interrumpir el proceso docente.

La directora del centro, Ramona Ferrais, explicó que, aunque los desajustes nacionales han impactado en la organización diaria, la institución mantiene como prioridad la resiliencia del personal y la cooperación estrecha con las familias. Los menús se ajustan según la disponibilidad de alimentos, y las actividades pedagógicas aprovechan la luz natural cuando se afecta el servicio eléctrico.

También se flexibilizan los horarios de entrada y recogida de los niños, en función de las condiciones de transporte.

La matrícula actual asciende a 121 niños y niñas, con un proceso de adaptación que se desarrolla de manera sistemática, incorporando nuevas familias y escuelas vinculadas. Para enfrentar la falta de recursos, se han potenciado iniciativas comunitarias como el uso de materiales reciclados para la creación de juguetes, los huertos escolares como herramienta pedagógica y de autoconsumo, y la colaboración de las familias en el mantenimiento de áreas y reparación de medios didácticos.

El círculo infantil no interrumpió sus servicios ni en semanas de receso ni en vacaciones, respondiendo a la necesidad de madres trabajadoras de distintos sectores. Además, se refuerza el apoyo de estudiantes de escuelas pedagógicas y de las educadoras de estancia, cuando la cifra de niños supera lo previsto.

La directora subrayó que el Tercer Perfeccionamiento Educativo aplicado en el país no responde a la crisis, sino a una evolución pedagógica que otorga mayor libertad curricular a las educadoras. “El cambio fundamental es que el círculo se ha vuelto más comunitario y menos dependiente de suministros centrales, adaptándose día a día a las condiciones de la localidad”, señaló

Más allá de las carencias, la experiencia del Círculo Infantil Luis Aldana revela un modelo de resistencia educativa que se apoya en la comunidad y abre camino a formas más creativas y sostenibles de acompañar la infancia.