Recibe Florida Bandera del 65 aniversario de la ANAP

Florida- El municipio de Florida celebró este fin de semana un evento significativo al recibir la Bandera «65 aniversario» de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que llegó desde el municipio de Camagüey como parte de un recorrido por todo el país.

En el encuentro estuvieron presentes Regla Grisel Frometa Rivera, miembro del Buró Nacional de la Asociación Campesina y presidenta de la ANAP en Camagüey, junto a Misael Hernández Gutiérrez, miembro del Comité Nacional de la ANAP y presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Alberto Becerra Rosado. También asistieron representantes de diversas bases productivas de Florida, incluyendo la CPA Antonio Briones Montoto, la CCS Leopoldo Rey Sampayo y la CPA Abel Santamaría Cuadrado.

La Bandera fue recibida con entusiasmo en los alrededores de la CPA Antonio Briones Montoto, donde los presentes celebraron este momento especial. Posteriormente, la bandera fue trasladada en caravana hasta la CPA Abel Santamaría Cuadrado, donde compartió con los agricultores locales, al reafirmar así el compromiso del campesinado floridano con la producción alimentaria para el pueblo.

Este evento no solo celebra el legado de la ANAP, sino que también marca un hito en la cuenta regresiva hacia el 17 de mayo de 2026, fecha en que se conmemorará el 65 aniversario de la fundación de esta importante organización.

La bandera, símbolo de unidad y esfuerzo colectivo, representa el ímpetu y la determinación de los hombres y mujeres del campo cubano por seguir la obra que beneficia a todos los humildes.

Sin lugar a dudas, este encuentro fortalece el compromiso del campesinado floridano de trabajar arduamente en el empeño de producir alimentos para el bienestar del pueblo. (Edel Quintana Lugo)