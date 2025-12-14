Aportan valores encadenamientos en la recuperación de materias primas en Camagüey

Camagüey-El sistema de recogida de materias primas en Camagüey, responde a la estrategia para acelerar la recuperación de los desechos reutilizables entre la población.

Hasta el cierre de octubre la entidad líder en la recuperación de desechos sólidos en Camagüey ha ingresado unos 350 millones de pesos, que se traducen en sobrecumplimiento de sus planes, y todo apunta que concluirán el 2025 totalizando lo previsto, tanto en materiales ferrosos y no ferrosos, papel, plástico y vidrios.

Una de las variantes que emplea la Empresa de Recuperación de Materias Primas de la provincia para incrementar los niveles de producción son los encadenamientos con los nuevos actores económicos.

Según Alexander Aguilar González, director de la Empresa de Materias Primas en Camagüey, esta decisión les ha permitido ingresar más de 8 millones de pesos, tanto con el convenio con un productor de la provincia de Villa Clara como con Alberto Ricardo Ávila, un trabajador por cuenta propia que reside en la ciudad de Camagüey y quien tiene muchos proyectos en mente para reciclar el plástico.

Desde hace 3 años el vínculo con la Empresa de Recuperación de Materias Primas le ha permitido a Ricardo Ávila cumplir los compromisos con esa entidad y también vender los objetos que produce a las unidades de comercio del territorio, entre ellos, vasos, pozuelos, percheros, horquillas…

Alberto, con poco más de 30 años, encontró en la recuperación y transformación del plástico, la fuente de ingresos para el sustento de su familia, mientras es ejemplo para su hijo que se prepara como obrero fresador en la enseñanza politécnica.

Cumplir la ley 1288 del Reciclaje es el objetivo principal de la Empresa de Recuperación de Materias primas. Y este es un ejemplo de las potencialidades existentes entre la empresa estatal socialista y los actores económicos no estatales. Un vínculo en pos de la recuperación para seguir descontaminando el presente y garantizando el futuro.