Priorizan en Camagüey atención de niños con bajo peso al nacer

Camagüey- El servicio de Neonatología del Hospital Gineco-Obstétrico Ana Betancourt de Mora, en la capital camagüeyana, mantiene una atención especializada y estricta a los niños nacidos con menos de 1 500 gramos; peso corporal de riesgo.

El equipo médico, caracterizado por una elevada calificación, asume importantes desafíos en momentos tan complejos y, aun con las limitaciones de recursos que impone el bloqueo, los indicadores de salud son favorables.

En la terapia intensiva neonatal del Hospital Materno Ana Betancourt de Mora de Camagüey. Aquí cada minuto cuenta en la lucha constante por la vida.

Allí donde hay poco tiempo para el descanso, médicos y enfermeros se valen del conocimiento científico y la observación clínica para aplicar el tratamiento adecuado a los recién nacidos que solo a través del llanto pueden advertir que algo en la salud no está bien.

Cuando se viven momentos de mucha tensión y la generación de electricidad es limitada, esos profesionales son capaces de asumir esta realidad porque saben que cada día allí los esperan esos pequeños pacientes.

De acuerdo con la información ofrecida por la Licenciada Yulia Utra Basulto, Especialista de 1er Grado en enfermería materno infantil, en esa sala se reorganizan los equipos de trabajo y las guardias médicas con el personal necesario.

Según la enfermera Yulia, la insuficiencia pulmonar es la dificultad principal en el neonato prematuro.

Para atender esa y otras afecciones, remarcó la especialista, el servicio cuenta con equipos de última tecnología, que poseen dispositivos para chequear el peso del niño, ventiladores de alta frecuencia, y monitores para visualizar el estado de los signos vitales, y aunque el bloqueo está presente se hace todo lo posible para evitar las complicaciones.

Apoyar desde la formación vocacional a jóvenes que se inclinan por estudiar la carrera de medicina y específicamente todo lo relacionado con la neonatología, es prioridad para quienes con experiencia y sensibilidad le han dedicado toda la vida al desarrollo de esa especialidad.