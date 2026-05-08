Facilitan créditos bancarios para adquirir paneles solares

Camagüey- Como parte de las estrategias del programa de gobierno para impulsar el uso de fuentes renovables de energía en el país, en Camagüey el Banco Popular de Ahorro facilita el otorgamiento de créditos para la instalación de sistemas de generación eléctrica mediante paneles fotovoltaicos.

En los 13 municipios de ese territorio están creadas las condiciones para atender a la población que acude a las sucursales para recibir las prestaciones monetarias aprobadas por el Estado cubano, cuyo monto supera los 3 millones de pesos.

Profesionales del sector educacional beneficiados con el programa de paneles fotovoltaicos se personan en las unidades del Banco Popular de Ahorro para recibir de manera más expedita el financiamiento para adquirir esos equipos de generación eléctrica.

Adrian Eduardo Cancino Gutiérrez y Dayneris Maxan Vernon, ambos profesores de la Universidad de Camagüey, reconocen que la atención a los trabajadores beneficiados con ese recurso es rápida y que el personal les brinda la información necesaria en las unidades bancarias.

En este territorio del país funcionan 20 agencias del Banco Popular de Ahorro, las que hasta el momento de cerrar este reportaje ya han atendido a más de medio centenar de agramontinos.

Vanessa Amia Planel, subdirectora provincial del BPA, argumentó: Para acceder a estos créditos, los solicitantes deben cumplir requisitos como contar con capacidad de pago adecuada y presentar garantías sólidas que respalden el importe solicitado.

En el caso de los módulos de mil 200 vatios, precisó la funcionaria, que se aprobó la cifra de 75 mil CUP, mientras que para los de 800 vatios el crédito es de 75 mil CUP.

En las sucursales se reorganiza todo el trabajo para darle la prioridad que marca este programa, que hoy asume Cuba bajo condiciones sumamente complejas, con un bloqueo energético cada vez más recrudecido.

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Camagüey también posibilita la adquisición de créditos para la instalación de sistemas de generación eléctrica mediante paneles fotovoltaicos.

Esto representa un paso más en el avance hacia la soberanía energética.