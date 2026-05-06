Enseñanza primaria de Camagüey ajusta procesos conclusivos de curso escolar

Camagüey- En la recta final del curso escolar 2025-2026 la educación primaria en la provincia se enfrenta al reto de ajustar los procesos para garantizar que cada niño culmine con éxito esta etapa.

El tercer periodo se consolida según lo establecido en el calendario escolar: nueve semanas de clases, que terminan el 19 de junio, y cuatro de evaluación, comprendidas entre el 22 de junio al 17 de julio, siempre en doble sesión, informó Rodaires Ramírez García, jefa del Departamento Provincial de Enseñanza Primaria.

La directiva explicó que existen cambios en los grados de segundo y cuarto, donde no habrá ejercicios comprobatorios finales, cerrando con evaluación sistemática en todas las asignaturas. En el caso de cuarto grado tampoco se realizará el tradicional trabajo integrador de la asignatura El mundo en que vivimos.

En quinto y sexto también se introducen variaciones en asignaturas como Educación ciudadana (5to), que cierra con evaluación sistemática; mientras Historia de Cuba (5to) culmina con un trabajo práctico.

En el caso de Ciencias y Geografía se evaluarán mediante un ejercicio integrador. Historia de Cuba, Educación ciudadana, Geografía de Cuba y Ciencias Naturales de 6to grado tendrán un trabajo parcial integrado.

Se aplicaran exámenes de control parcial de Lengua Española y Matemática en 5to y 6to grado el 29 de junio y el 1ro de julio, respectivamente.

Los actos de fin de curso se prevén para la jornada del 3 de julio en las diferentes instituciones de esta enseñanza en la provincia, mientras la revalorización y extraordinarios están programados del 6 al 17 de ese mismo mes.

El sector educativo en Camagüey insiste en lograr un cierre exitoso para el actual periodo lectivo; pese a los desafíos se acciona por mantener activo el aprendizaje hasta la etapa final del curso, incluido el proceso de entrega docente. (Texto: Zenia Donet García/Radio Cadena Agramonte)