Pies y almas que enseñan danza

Camagüey- Dos fundadoras del Ballet de Camagüey compartieron sus historias y sabidurías como invitadas al espacio «Conversando con DIM», un proyecto diseñado para hablar sobre danza e interpretación en movimiento.

En el Café Lucem dialogaron Doris Pérez Venegas y María Eugenia Reyes Dupuy, figuras representativas del ballet clásico que llevan en sus pies y en sus almas la esencia de la danza.

Durante el intercambio, ambas maestras evocaron los inicios, el recorrido en la compañía, el vínculo con bailarines esenciales y las experiencias en la formación de nuevas generaciones: momentos que marcaron sus trayectorias artísticas.

Como regalo al público, interpretaron fragmentos de un baile clásico con dosis de pasión y elegancia.

El proyecto artístico docente es organizado por la Universidad de las Artes, con el auspicio de la Dirección Provincial de Cultura, el Consejo Provincial de Artes Escénicas y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el territorio, bajo la conducción de Leonardo Leyva.

«Conversando con DIM» estimuló a quienes expresaron sus conocimientos basados en la memoria, el compromiso y el significado del movimiento del cuerpo.

Por sus aportes al ballet y la docencia, instituciones de la cultura entregaron reconocimientos a Doris Pérez Venegas y María Eugenia Reyes Dupuy: un homenaje por su dedicación, entrega y enseñanzas para mantener vivo el arte danzario.