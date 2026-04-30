Pleno Provincial del Partido evalúa comportamiento del programa agroalimentario

Camagüey- Con un enfoque crítico y objetivo para alcanzar mejores resultados, el pleno ordinario del Comité Provincial del Partido en Camagüey chequeó el comportamiento del programa agroalimentario, llamado hoy a garantizar el autoabastecimiento territorial y satisfacer las demandas de los trece municipios de esa provincia.

A temperado a los desafíos actuales que enfrenta el país y la necesidad de aprovechar las potencialidades para incrementar la producción de alimentos, el pleno provincial del Partido en Camagüey evaluó el funcionamiento del programa agroalimentario. Presidido por el primer secretario del Partido en la provincia, Walter Simón Noris, el encuentro tuvo como eje principal la producción, contratación y comercialización de productos agropecuarios.

Los integrantes del pleno coincidieron en que Camagüey cuenta con importantes reservas aún sin explotar adecuadamente, si se tiene en cuenta que muchas áreas permanecen ociosas y existen bajos rendimientos en las bases productivas, lo que limita el avance de un programa que tiene máxima prioridad en el país.

Trascendió que para revertir los incumplimientos y responder a las insatisfacciones del pueblo es necesario lograr que las producciones del sector campesino se contraten en tiempo y con los precios establecidos, para evitar que viandas, granos y hortalizas lleguen a los puntos de ventas y placitas estatales y no al mercado informal. Fue consenso de la militancia que se requiere un mayor vínculo con el campesino para establecer mecanismos que permitan evitar atrasos en el pago de las cosechas y resolver otras insuficiencias que afectan la producción de alimentos.

En el pleno se informó que la provincia viene trabajando para recuperar las capacidades productivas de arroz en los polos de Vertientes y Florida, fundamentalmente, lo que permitió entregar unas 40 mil toneladas al consumo social y distribuir durante el mes de marzo tres libras per cápita por consumidor a los 30 mil núcleos de la provincia. Igualmente, se brinda atención al programa de recuperación de vaquerías para un total de 20 instalaciones en los municipios de Najasa, Jimaguayú, Camagüey, Sibanicú y Guáimaro.

El primer secretario del Partido en Camagüey, Walter Simón Noris, resumió que para conseguir mejores resultados queda mucho trabajo por delante desde el control y la exigencia que deben mantener los núcleos del Partido en cada lugar.

El pleno ordinario del Partido en la tierra de El Mayor también abordó cuestiones relacionadas con el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, además de la creación de una red juvenil comunitaria para impulsar tareas de impacto social y económico en zonas rurales.