Paratenis de mesa: el sueño de mayores conquistas fuera de fronteras

Camagüey- En la provincia de Camagüey, practicantes juveniles y escolares sueñan con buenas actuaciones en representación de Cuba más allá de del territorio nacional.

Algunos de los que acuden a uno de los locales de la sala polivalente Rafael Fortún Chacón cumplen con una preparación.

El principal responsable de hacer cumplir con las estrategias es el profesor Carlos Alberto Díaz Maceda.

“ Buscamos horarios sobre todo para que los atletas puedan conseguir un alistamiento. Del equipo nacional aquí en Camagüey tengo a tres exponentes. En total de Cuba son cinco y luego de la última competencia mostraron que tienen un futuro enorme.”

Dentro del grupo aparecen jugadores con experiencia internacional como son los casos de Jorge Julio Massaguer y Chayanne García.

Precisamente el primero de los mencionados es uno de los que pretende mejorar sus puestos.

“ Estamos trabajando fuerza en el objetivo físico. En el técnico prestamos atención sobre la limitación física que presentamos unido a fórmulas de juego: dos revés, y dos derechas, de ahí, pelotas, cortas para las entradas y la salidas.”

El desempeño de dos jugadores —ya con experiencia representando al país— motiva a los que vienen detrás. El camino es duro, teniendo en cuenta que pueden aparecer adversidades como las lesiones y también la carencia de competencias en los escenarios cubanos. Sin embargo, Leudy Mejías Morales, mantiene el sueño abrirse paso dentro del paratenis sobre la madera.

“ Comencé desde el momento en el que el profesor fue a mi escuela, él conversó acerca de ciertos deportes, ante la propuesta conversé con mi papá y le consulté cuál sería el que me convendría, analizamos varias opciones y de todas la que más me gustó fue este practico hoy, en días posteriores, vine al gimnasio de la polivalente para ver de qué iba; me fui preparando; comparto un amor por esta disciplina.”

Los objetivos fuera de fronteras hacen del presente año y del 2027, calendarios intensos y de muchas responsabilidades.

El entrenador Díaz Maceda así lo afirma.

“ Necesitamos un tiempo que es lo que lleva el deporte, porque realmente en experiencias anteriores estuvimos un poco apurados. Menos mal que tuvimos una base de preparación en Chile, previo al evento correspondiente a los juegos para panamericanos juveniles. Ahí se vio el trabajo. Ya estando aquí tenemos que concentrarnos más a la hora del entrenamiento.”

Aunque parezca una práctica de relativa facilidad, cuando el nivel de los jugadores es alto, toda preparación pudiera ser insuficiente. Las ganas de triunfar marcan a estos deportistas bien jóvenes, que, sin llegar a toda la madurez, dan pasos sólidos.