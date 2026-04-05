Presidente de Cuba asiste a entrega del Premio Nacional de Música a Amaury Pérez

La Habana.- El Premio Nacional de Música 2025, otorgado recientemente a Amaury Pérez Vidal, llegó oficialmente a manos de la emblemática figura de la canción cubana, en acto celebrado este sábado en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República.

Acompañaron al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), Elier Ramírez y Luis Morlote, vice jefes del departamento ideológico del CCPCC; Alpidio Alonso, ministro de Cultura; Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas; el cantautor Silvio Rodríguez; el compositor y pianista Frank Fernández, además de familiares y amigos del prominente artista.

Dicho lauro, es el más significativo otorgado por el Ministerio de Cultura en materia musical a través del Instituto Cubano de la Música, le fue conferido el 29 de diciembre último.

El jurado estuvo encabezado por la maestra y Premio Nacional de Música (2006) Digna Guerra, e integrado, también, por José María Vitier, Premio Nacional de Música (2021); la musicóloga y presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Marta Bonet; así como el músico y saxofonista César López, y la maestra Beatriz Corona.

Pérez Vidal, uno de los compositores más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Cuba y fundador del Movimiento la Nueva Trova, destaca, además, por ser un consolidado intérprete, productor discográfico, escritor, guionista, director y conductor de radio, espectáculos y televisión.

Foto: Alejandro Azcuy/ Presidencia de la República