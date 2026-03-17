Mantienen funcionamiento círculos infantiles de Camagüey

Camagüey- El círculo infantil La Edad de Oro, dirigido por Niveisy Pérez Barreto, acoge actualmente a 110 niños distribuidos en seis salones que abarcan desde el segundo año de vida hasta la etapa preescolar, incluyendo dos grupos de tercer año de vida.

Ante la compleja situación económica, la institución despliega acciones para garantizar la atención a los pequeños y, al mismo tiempo, respaldar a las madres trabajadoras.

Entre sus prioridades se encuentra la implementación del tercer perfeccionamiento educativo, apoyado por un claustro docente estable que asegura el correcto desarrollo integral de los niños.

La soberanía alimentaria también ocupa un lugar esencial en su labor con el huerto escolar como espacio de aprendizaje y producción, donde se fomenta la cultura del cuidado de la naturaleza y la alimentación saludable.

La Edad de Oro se consolida así como un referente en la educación infantil camagüeyana, uniendo compromiso pedagógico, apoyo social y valores comunitarios. (Texto y fotos: Zenia Donet García/Radio Cadena Agramonte)