16 de marzo de 2026
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En curso el restablecimiento gradual del Sistema Eléctrico Nacional

Periódico Granma01 minutos
Trabajan en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional desde Las Tunas hasta Guantánamo

La Habana.- Prosiguen las acciones previstas para el restablecimiento gradual del Sistema Eléctrico Nacional, luego de la desconexión total ocurrida en la tarde de este lunes.

Varios microsistemas funcionan en las provincias, a fin de proveer electricidad a servicios fundamentales de Salud, abasto de agua, comunicaciones y otros, así como llevar energía hasta todas las plantas térmicas.

Trascendió que no se reportan averías en ninguna de las centrales termoeléctricas que estaban en funcionamiento al momento de la desconexión.

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