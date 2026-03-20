Inauguran en Camagüey concurso de coreografía dedicado a Fernando Alonso

Camagüey- Con la participación de jóvenes creadores y el compromiso de preservar y renovar la tradición danzaria cubana, quedó inaugurado el IV Concurso de Coreografía e Interpretación Fernando Alonso In Memoriam, en la sede del Ballet de Camagüey.

La jornada de apertura estuvo marcada por la presentación de una amplia variedad de estilos y formas de expresión, reflejo de la vitalidad de la escuela cubana de ballet y testimonio del legado de dos figuras imprescindibles: el maestro Fernando Alonso, fundador de la escuela cubana de ballet, y José Antonio Chávez Guetton, referente en la formación y desarrollo de esta manifestación en Camagüey.

El concurso surge precisamente con el propósito de rendir homenaje a la impronta pedagógica y artística de Fernando Alonso, así como de ofrecer una plataforma a las nuevas generaciones de coreógrafos e intérpretes para explorar lenguajes contemporáneos sin desligarse de la rigurosa técnica clásica que distingue a la escuela cubana.

Desde su creación el evento apuesta por incentivar la experimentación, el crecimiento profesional y el intercambio entre artistas.

Durante dos jornadas el jurado central, presidido por Regina Balaguer Sánchez e integrado por Rafael Saladrigas Ruiz y Reinaldo Echemendía, evaluará las 20 coreografías en concurso. La premiación tendrá lugar el viernes próximo, momento en el que se reconocerán las propuestas más sobresalientes.

De acuerdo con Regina Balaguer Sánchez esta edición se distingue por una organización excepcional, condicionada por las limitaciones logísticas derivadas del déficit de combustible, lo que ha impedido mantener su alcance nacional. Aun así se decidió sostener el evento en la sede del Ballet de Camagüey, institución que cuenta con la infraestructura y condiciones favorables para la presentación de las obras.

Balaguer Sánchez destacó, además, la relevancia del certamen para el desarrollo cultural del territorio agramontino, al tiempo que reafirmó su valor como plataforma para visibilizar el talento emergente y fortalecer la academia camagüeyana de ballet. En ese sentido el concurso no solo promueve la creación artística sino que contribuye a la continuidad de una herencia cultural que distingue a Cuba en el panorama internacional.

Con iniciativas como esta Camagüey reafirma su rol protagónico en el panorama danzario de la isla, con un claro compromiso por el futuro de un arte que combina disciplina, sensibilidad y constante renovación. (Texto. Idaylén Rodríguez Rodríguez/Radio Cadena Agramonte)