Dirigente sindical intercambió con trabajadores del sector no estatal del comercio, la gastronomía y los servicios

Camagüey- Yulián León Rondón, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, realizó un recorrido por varios centros arrendados del sector no estatal del territorio.

En conjunto con la Empresa Inmobiliaria de Camagüey, el secretario visitó centros gastronómicos como «Soda 2», local que en casi un año de abierto ha mejorado significativamente su infraestructura y servicios con 80 productos variados y 15 trabajadores que rememoran la historia de la locación, la cual en los años cincuenta se convirtió en una reconocida cafetería.

El recorrido llegó hasta la visita a la Casita Infantil «Comerciantes del Futuro» perteneciente a este sector. El espacio ubicado en una antigua casona de 1885 fue reparada con una capacidad para 45 niños. El centro será inaugurado el venidero mes con la vinculación de varios organismos como Educación y Salud Pública como prioridad del programa de gobierno.

El Palacio de los Matrimonios se convirtió también en el epicentro del intercambio como entidad donde confluyen siete actores económicos que ofrecen variados servicios entre los que se encuentran fotógrafos, costureras, peluqueras, maquillistas y gastronómicos.

En las conversaciones se debatieron temas como el posicionamiento en las redes sociales, las nuevas formas de gestión, el salario de los trabajadores y las estrategias de ventas actuales.

Hoy la responsabilidad social empresarial prevalece en cada uno de estos centro, desde la prestación de servicios a la comunidad, la colaboración a los Hogares de Niños sin Amparo Familiar, apoyo con los infantes de la educación especial, donativos a diferentes centros y la atención a familias vulnerables.