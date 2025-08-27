Alistan en Camagüey condiciones para el desarrollo de la merienda escolar en vísperas del inicio del curso

Camagüey- En la provincia de Camagüey se preparan las condiciones para el nuevo periodo lectivo. En tal sentido se alistan las condiciones en el parque de vehículos pertenecientes al programa de la Merienda Escolar para su revisión técnica.

En la sede de la Empresa Municipal de Restaurantes y Centros Recreativos, los 12 carros, responsables de la distribución del alimento para la eneñanza secundaria en once de los municipios camagüeyanos fueron examinados por los directivos del sector.

Así lo confirma Miguel Soca Martínez, al frente de la Empresa Estatal de Comercio en Camagüey , quien aseguró que se revisó el estado técnico de los vehículos, los medios necesarios para mantener la higiene de los alimentos y el chequeo médico de cada chofer.

Por su parte Ramón Hernández García, conductor, fundador del programa de la Merienda Escolar con 20 años de creado, enfatizó en la necesidad de mantener este proyecto de la Revolución, aún cuando existen dificultades, pero el empeño de los trabajadores y el sentido de pertenencia han hecho posible superar los obstáculos.

La provincia cuenta con una veintena de centros de elaboración , con la excepción de los municipios de Najasa y Jimaguayú, en ambos territorios se oferta almuerzo para el alumnado, durante esta semana se realizan las coordinaciones previas con la Empresa láctea, el cárnico y la alimentaria, organismos determinantes en el desarrollo del programa, según explicó Pedro González Mendoza, director de Servicios Generales, del Grupo Emprearial de Comercio en la región agramontina.