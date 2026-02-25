Compromiso sobre ruedas

Camagüey- En tiempos difíciles como los que vive Cuba en la actualidad, se valora mucho la contribución de personas deseosas de hacer el bien. Por las vías de la ciudad de Camagüey transitan alrededor de 300 triciclos eléctricos, organizados en piqueras por el Puesto de Dirección del Gobierno Provincial. Sus propietarios muestran una actitud solidaria y apoyan ahora el traslado de cargas.

Aunque cada día cientos de esos medios, conocidos también como mototaxis eléctricos particulares, recorren las calles de la capital provincial sosteniendo buena parte de la transportación de pasajeros, ese grupo sobresale por su actitud consciente de ayudar a paliar la profunda crisis de combustibles.

Además de propiciar el traslado gratuito a pacientes egresados de unidades hospitalarias dos veces a la semana, mototaxis y triciclos asumen cargas como víveres con destino a la población.

La primera colaboración con la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios (EMPA) se inició con el traslado de poco más de 24 toneladas de arroz donado por el Programa Mundial de Alimentos desde el almacén hasta 14 bodegas de todos los distritos de la capital agramontina. El donativo está destinado a embarazadas y niños con bajo peso.

Acciones acompañadas también por Inspectores Estatales del Mitrans, quienes instan a los propietarios de los mototaxis eléctricos particulares a tener un estatus legal de sus medios para circular en las vías. La delegación del Ministerio de Transporte en la provincia articula acciones para agilizar esos procesos.

Desde su aparición en las vías camagüeyanas, los conductores de los mototaxis eléctricos suman varias acciones solidarias que denotan humanismo y compromiso social, entre ellas, donaciones de sangre, apoyo a familias vulnerables durante eventos meteorológicos, transportación gratuita de personas enfermas y en la circunstancia actual, la distribución de mercancías.