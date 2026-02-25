Constitución y proyecto de nación: Continuidad, actualización y responsabilidad histórica

Reflexionar sobre la Constitución de la República de Cuba implica situarla en perspectiva histórica y política. No es un texto aislado ni una reforma meramente técnica; es la expresión jurídica de un momento del proyecto social cubano, construido sobre bases anteriores y proyectado hacia nuevos escenarios.

En tiempos de conmemoraciones constitucionales, mirar el recorrido desde la primera Carta socialista hasta la vigente permite entender que el Derecho en Cuba ha sido instrumento de institucionalización, estabilidad y transformación.

Este análisis adquiere especial significado en el contexto de los 50 años transcurridos desde que se consolidó el marco jurídico del socialismo en Cuba y de los 7 años de la última actualización integral. Ambos aniversarios representan hitos que nos permiten medir avances, revisar aciertos y proyectar el futuro de la institucionalidad y la soberanía del país.

De la institucionalización revolucionaria a la actualización constitucional

La primera Carta magna socialista consolidó orgánicamente el proceso revolucionario. Dio estructura al sistema del Poder Popular, definió el carácter socialista del Estado y estableció un marco de estabilidad jurídica imprescindible para el desarrollo nacional. En un contexto internacional complejo y bajo tensiones externas, este texto garantizó coherencia institucional.

A medio siglo de su proclamación, puede apreciarse su valor como herramienta de institucionalización, pues convirtió la legitimidad revolucionaria en un orden jurídico sólido, capaz de sostener la dirección del país, organizar la administración pública y definir claramente la relación entre poder y ciudadanía.

Ninguna Constitución puede permanecer inmutable ante transformaciones económicas, tecnológicas y sociales profundas. Las reformas parciales demostraron que el propio texto contenía mecanismos de adaptación y apertura a cambios necesarios sin comprometer sus principios fundamentales. El proceso de actualización que culminó hace siete años fue un ejercicio integral de ajuste a nuevas realidades, marcado por diversidad económica, modernización administrativa, cambios demográficos y sociales, así como un entorno internacional más interdependiente.

La puesta en marcha de esta actualización refleja un salto cualitativo, que no solo incorporó nuevas formas de gestión, sino que introduce un enfoque estratégico para la gobernanza, con herramientas jurídicas diseñadas para un país más complejo y diverso. La Carta vigente preserva los principios fundacionales y rediseña mecanismos institucionales para responder a estos desafíos.

Estado socialista de derecho y justicia social: la centralidad de la legalidad

Definir a Cuba como un Estado socialista de derecho y justicia social coloca la legalidad en el centro del sistema político. No basta con que el poder emane del pueblo; es imprescindible que su ejercicio esté regulado, delimitado y controlado por normas jurídicas claras.

Los aniversarios constitucionales permiten apreciar la evolución del marco legal. Se va desde la afirmación inicial de la propiedad socialista y del poder popular a la incorporación explícita de normas que articulan el poder con responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Esto evidencia un fortalecimiento de la cultura de legalidad que sostiene la gestión del Estado. Este concepto fortalece la idea de que el socialismo cubano se articula a través del Derecho, no al margen de él. Supone responsabilidad institucional, coherencia normativa y exigencia ciudadana.

En la práctica, esto se traduce en instrumentos jurídicos más claros, definición precisa de competencias y consolidación de mecanismos de control que aseguran que el ejercicio del poder esté siempre dentro del marco legal.

Derechos y garantías: consolidación y ampliación

La Constitución vigente profundiza en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas. Más allá de proclamarlos, refuerza su respaldo institucional y los integra de manera más coherente en el sistema normativo. Con la mirada puesta en estos aniversarios, se puede constatar que el fortalecimiento de derechos no es solo formal. La incorporación de deberes correlativos, la claridad sobre responsabilidades de los órganos estatales y la articulación con otras leyes refuerzan la seguridad jurídica y la confianza ciudadana. La dignidad humana se erige como eje de la legitimidad social y jurídica.

Este fortalecimiento implica mayor claridad en la responsabilidad de los órganos estatales, mayor precisión en los deberes correlativos y una estructura jurídica que favorece la seguridad y previsibilidad.

Diversidad económica y coherencia socialista

Uno de los aspectos más debatidos y significativos del texto más reciente es el reconocimiento explícito de diversas formas de gestión y propiedad. Mantiene la propiedad socialista como principal, pero incorpora otras modalidades en función del desarrollo económico y social. La institucionalización de esta diversidad refleja la realidad económica y ofrece un marco estable para su desarrollo ordenado. Esto permite combinar flexibilidad productiva con dirección estratégica estatal, buscando equilibrio entre eficiencia, equidad y coherencia socialista.

Desde la perspectiva constitucional, significa dotar de marco legal estable a la diversidad económica, ordenar su funcionamiento y asegurar que opere dentro de los principios del sistema socialista. La norma no solo legitima, también regula y encauza.

Familia y transformación social

El tratamiento constitucional de la familia refleja sensibilidad ante los cambios sociales contemporáneos. Al reconocer su diversidad y reforzar la igualdad de derechos y deberes, el texto asume que la realidad social es dinámica y plural.

Esto evidencia cómo la Constitución no se limita a regular estructuras económicas o políticas, sino que también se proyecta sobre la vida social, reconociendo nuevos patrones culturales, la importancia de la equidad de género y la protección integral de la infancia y la adolescencia.

La familia es entendida como espacio de formación, de solidaridad y de continuidad social. Desde el punto de vista jurídico, ello supone armonizar tradición y modernidad, garantizar protección sin exclusiones y adaptar el Derecho a la evolución cultural del país.

Reordenamiento institucional y fortalecimiento territorial

La reconfiguración de la estructura del Estado busca mayor claridad y eficiencia en la delimitación de funciones entre Presidente, Asamblea Nacional, Gobierno y órganos territoriales. Incorpra mediante la designación al Primer Ministro, como Jefe de Gobierno. Además, instituye la figura del Gobernador Provincial, como máximo responsable ejecutivo – administrativo en cada provincia y al Intendente en los municipios, contribuyendo a una gestión territorial más organizada y funcional.

Soberanía popular: principio permanente

Tanto el marco inicial como el vigente coinciden en un núcleo esencial: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Esa continuidad confirma que, más allá de reformas estructurales, el fundamento del sistema político cubano permanece intacto.

Este principio garantiza que cualquier cambio institucional o actualización legal se realice con legitimidad y participación ciudadana, consolidando la relación entre poder y pueblo como eje central del constitucionalismo cubano.

Constitución como proyecto en movimiento

Las constituciones no son piezas estáticas; son pactos históricos que evolucionan junto a la sociedad. La experiencia cubana demuestra institucionalización inicial, reformas parciales cuando fueron necesarias y actualización integral.

Los aniversarios recientes permiten reflexionar sobre esta trayectoria como un proyecto vivo. Cada revisión y reforma no solo ajusta la letra de la norma, sino que reafirma principios esenciales y proyecta la acción estatal hacia el futuro, asegurando que el país pueda enfrentar cambios internos y externos con solidez jurídica.

Continuidad, aprendizaje y proyección

La celebración de medio siglo de la primera Carta socialista y siete años de la última actualización ofrece una visión integral. Desde la consolidación del poder revolucionario y la creación de estructuras estables hasta la adaptación consciente a nuevos desafíos económicos, sociales y tecnológicos.

Estos aniversarios invitan a valorar la Constitución no solo como texto legal, sino como proyecto en movimiento, que refleja madurez institucional, capacidad de aprendizaje y proyección estratégica. La fortaleza del constitucionalismo cubano contemporáneo radica en su habilidad de equilibrar tradición y modernidad, estabilidad y flexibilidad, poder y responsabilidad, asegurando que cada generación encuentre en él un marco para la vida colectiva y la construcción del futuro.

